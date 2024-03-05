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Dünya

Panama'daki arkeolojik kazılarda 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit edildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da, 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar bulunduğu bildirildi.

AA5 Mart 2024 Salı 23:25 - Güncelleme:
Panama'daki arkeolojik kazılarda 1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit edildi
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Panama Kültür Bakanlığı Kültür Mirası Ulusal Direktörü Linette Montenegro, basına yaptığı açıklamada, Cocle eyaletine bağlı El Cano arkeolojik sahasındaki kazı çalışmalarında İspanyol öncesi dönemine ait bir mezar bulunduğunu belirtti.

Montenegro, "1300 yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mezar tespit ettik. Mezardan iki ceset, bir geline ait çeyiz eşyaları, bir miktar altın, seramik, beş göğüs kemeri, altın boncuklar, dört bilezik, küpeler, altın kaplamalı çanta ve çeşitli kolyeler çıktı." ifadesini kullandı.

Montenegro, mezarın dönemin hükümdarına ait olduğunu öngördüklerini söyledi.

Bölgede 2008'den bu yana arkeolojik kazılar sürüyor.

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