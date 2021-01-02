Pandemi tüm dünyada eğitimi aksattı

AA 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:46

Sağlıktan ekonomiye, spordan sanata birçok alanı olumsuz etkileyen salgın, eğitimde de aksamalar yaşanmasına neden olurken, yakın geçmişte benzer tecrübeler yaşamamış ülkeler bocalama sürecine girdi.

Salgının başladığı dönemde radikal kararlar alıp okulları kapatan ülkeler, yaz aylarında vakaların da düşmesiyle yeni eğitim-öğretim yılında yeniden yüz yüze eğitime geçmeyi denese de bir dizi sorunla mücadele etmek zorunda kaldı.

Birçok ülke vaka artışlarına aldırmadan yüz yüze eğitimi sürdürürken, bazıları çevrim içi, bazıları ise hem çevrim içi hem yüz yüze eğitim modellerine başvurdu.

Fransa, salgınla mücadele kapsamında 16 Mart'ta üniversiteler dahil tüm okulları kapattı, yalnızca çevrim içi eğitim uygulamasına geçti.

Ülkedeki okulların ilk vakaların görülmesinden uzun bir zaman sonra kapatılmasına rağmen, hükümetin uzaktan eğitim konusunda hazırlıklı olmadığı görüldü.

Fransa'daki 800 bin öğretmenin, kendi imkanlarıyla eğitimin devamını sağlamaya çalıştığı belirtilirken, çok sayıda öğretmenin "WhatsApp", "Teams" ya da "Zoom" gibi uygulamalar aracılığıyla ders yaptığı kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle 11 Mayıs'ta kreş, ilkokul ve ortaokulların kademeli ve isteğe bağlı olarak açıldığı ülkede, yaz tatilinin ardından üniversiteler dışında tüm okullarda yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilerin okula gitmesi ve 6 yaştan itibaren maske kullanımı zorunlu oldu.

Fransa'da 30 Ekim-15 Aralık'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen okullar açık kaldı. Hükümet, çalışan ebeveynlerin işe gidebilmeleri için eğitime ara vermedi.

- İspanya'da okul bahçeleri bariyerlerle bölündü

İspanya'da ise ilk kez OHAL'in ilan edildiği 14 Mart-21 Haziran'da tüm okul ve üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı ekim ayında, ülkedeki tüm okullar açıldı. Eğitim Bakanlığının kararıyla öğrenciler ateşleri ölçülerek, el temizlik jeli kullanarak okula alındı, sıralar sosyal mesafeye göre düzenlendi, okul avluları her sınıfa ayrı olarak bariyerlerle bölündü.

Bir öğrenci veya öğretmende Kovid-19 görülmesi halinde tüm sınıf 2 hafta boyunca ev karantinasına alınarak uzaktan eğitime geçti.

İngiltere'de de tüm okullar 20 Mart'ta tatil edildi, alınan önlemler sayesinde vakaların azalmasıyla bazı sınıflar haziranda kısa süreliğine de olsa yeniden açıldı.

Yaz aylarında salgının etkisini iyice yitirmesinden cesaret alan hükümet, okulları 1 Eylül'de yeniden açsa da görülen vakalar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

İkinci dalgaya rağmen genel bir kapatma kararı almak istemeyen İngiliz hükümeti, 5 Kasım-2 Aralık'ta ulusal çaptaki ikinci karantina sırasında bile eğitime devam etti.

İngiltere'de 11 Aralık'ta yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türünün ortaya çıkması, hükümetin kararlarını kısmen de olsa etkiledi. Noel tatili sonrası bazı okulların kapılarını gecikmeli açacağı duyuruldu.

Salgın süresince üniversiteler dersleri çevrim içi sürdürdü.

- Avusturya'da ilkokullarda yüz yüze eğitim

Avusturya'da ise üniversite ve liseler büyük oranda çevrim içi eğitime geçti.

Ülkede virüsün ilk görüldüğü mart ayında uygulanan karantina döneminde ilkokul ve ana okullarında eğitime ara verilirken, ebeveynlerin her ikisinin de çalışması durumunda bu ailelerin çocuklarına ana okulu ve ilkokullarda bakım hizmeti sunuldu.

Kasımdaki ikinci karantinada, ülkedeki ana okulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitim devam etti.

Avusturya'da 26 Aralık'ta başlayan üçüncü karantinada ise 7 Ocak'ta sona erecek Noel tatili 17 Ocak'a uzatıldı. Ülkede 18 Ocak'tan itibaren bütün okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor.

Almanya'daki okullar ve kreşler ilk kez mart ayında kapandı. 11 milyon öğrenci bu dönemde uzaktan eğitim aldı.

Ülkedeki her eyalet eğitim politikasını kendisi belirlediği için farklı uygulamalar ortaya çıktı. Bu uygulamalar arasında, elektronik postayla haftalık veya birkaç günlük ödev verilmesi, öğretmenlerin video konferansla ders anlatması ve öğrencilerin oluşturulan sayfalara ödevleri yüklemesi gibi örnekler yer alıyor.

Almanya'da okullar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açıldı, ardından yaz tatili başladı.

Almanya'daki ilkokullar, ağustos ayında maske takma şartı ile tekrar açıldı. Ekim ayında başlayan ikinci dalga, beraberinde kısıtlamalar getirse de yüz yüze eğitim kesilmedi.

Vaka sayılarının artmasının ardından getirilen kısıtlamalar nedeniyle 21 Aralık'ta başlaması gereken Noel ve yılbaşı tatili 16 Aralık'a çekildi. 8 Ocak'a kadar sürecek tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı henüz belli değil.

Macaristan'da 11 Mart'ta "acil durum" ilan edilirken, 16 Mart'ta çevrim içi eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Hükümet, eylül ayında sokağa çıkma yasağı ve uzaktan eğitime geçilmesinin söz konusu olmayacağını açıklasa da ikinci dalgada vaka sayılarındaki ciddi artış üzerine 9 Kasım'da lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Macaristan'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri yüz yüze, lise ve üniversite öğrencileri ise uzaktan eğitim görüyor.

- Rusya'da çevrim içi eğitimde teknolojik sorunlar

Rusya'da merkezi yönetim salgının durumuna göre her federatif bölgenin kararlarını kendi alması yönünde serbest bıraktı. Ülkedeki okulların küçük bir kısmı uzaktan eğitime geçerken, büyük kısmı normal eğitime devam etti.

Salgının yayılmaya başladığı geçen eğitim-öğretim yılında okullarda ateş ölçmek ve velilerin okula gelmemesi kararı dışında herhangi bir tedbir alınmadı.

Uzaktan eğitimde "Zoom" uygulaması kullanılırken, teknolojik imkanı olmayan öğrencilere kısa mesaj ya da telefonla ulaşılarak eğitim verilmeye çalışıldı.

Vakalarda ciddi artış nedeniyle geçen eğitim-öğretim yılında okullar erken kapandı, üniversite sınavı iki kez ertelendi.

Rusya'da yeni eğitim yılı 1 Eylül'de başladı.

Okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmezken, bu da bazı okulların kapatılmasına sebep oldu. Ülkede 16 bölgedeki 50'ye yakın okul salgın nedeniyle karantinaya alındı.

Federasyon genelinde bulunan 39 bin 900 civarında okulun yalnızca yüzde 2'si çevrim içi eğitime geçti. Bazı okullarda ise karma sisteme geçilerek, küçük sınıfların okula devam etmesi şartı getirildi.

Rusya'da çevrim içi eğitime geçilen bölgelerde teknolojik donanım konusunda sıkıntılar yaşandı.

- ABD farklı eğitim modelleri, Çin'de yüz yüze eğitim

Salgının en fazla etkilediği ülke olan ABD'de federal yönetimden ziyade eyaletlerin kendi yasalarına göre işleyen eğitim sistemi de salgından nasibini aldı. Birçok eyalette mart ayında okullar çevrim içi eğitime geçerken, dönem sonuna kadar eğitimler bu şekilde sürdü.

Yaz aylarında salgının etkisinin hafiflemesiyle eylül başında birçok bölgede yüz yüze eğitime başlanırken, ekim ayıyla vaka ve ölü sayıları tırmanmaya başladı. Eğitimde yeniden çevrim içi modele dönüldü.

ABD genelinde standart olarak uygulanan bir eğitim süreci bulunmazken, eyalet ve hatta kent yönetimleri salgının gidişatına göre eğitimin ne şekilde yapılacağına karar veriyor.

Ülke genelindeki uygulamalara bakıldığında "tamamen çevrim içi", "yarı fiziksel yarı çevrim içi" (hibrit) ve az sayıda da olsa "tamamen fiziksel" şeklinde sınıflandırılabilecek 3 yöntem öne çıkıyor.

Salgının ortaya çıktığı ancak uzun süredir yüksek vaka sayılarının görülmediği Çin'de ise ülke genelindeki okullarda 242 milyon öğrenci salgın önlemleri altında 18 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı.

Eğitim Bakanlığına göre, öğrencilerin yüzde 90'ına tekabül eden bu sayı dışında kalan öğrenciler de 1 Ekim'deki ulusal tatilden sonra okullarına geri döndü.

Okullarda dersler genel anlamda yüz yüze yapılırken, ülke genelinde ilkokullar 16 Ocak, ortaokullar 23 Ocak, liseler 30 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline girecek. Çin'de ikinci dönemin şubat sonuna doğru başlaması planlanıyor.

- Orta Doğu ülkelerinde sorun altyapı yetersizliği

Lübnan'da geçen eğitim yılının ilk yarısı, ekonomik krize karşı Ekim 2019'da başlayan protestolar nedeniyle verimli geçmediği gibi ikinci yarısı da salgın nedeniyle sekteye uğradı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığının kararıyla geçen eğitim-öğretim yılının ikinci yarısını çevrim içi eğitimle tamamlayan Lübnan'daki bu uygulama, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 30'dan fazla okulun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vazgeçilmez hale geldi.

Bu yıl eğitim programını ekim ayında başlatan Bakanlık, lise ve üniversite eğitimini tümüyle uzaktan sürdürürken, ilköğretimi ise haftanın en az 2 gününü yüz yüze, bir kısmını da çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor.

Özel "Ravafit" Okulları Müdürü Sami Hatib, ülkede saatlerce süren elektrik kesintilerinin, internetin yavaş olmasının, öğrencilerin yeterli imkanlara sahip olmamasının ve imkanları olanların da cihazları kullanma sorunu yaşamasının uzaktan eğitimin yeterince verimli olmasını engellediğini belirtti.

Irak'ta 29 Kasım'da başlayan yeni eğitim yılı salgın önlemleri gölgesinde sürüyor. Ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde haftada 1 gün yüz yüze, 4 gün de çevrim içi eğitim verilirken, üniversiteler salgın önlemlerine uyarak kendi programlarını uygulamaya devam ediyor.

Ülkede eğitim, internet ve elektrik hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle ciddi aksaklıklarla sürdürülüyor.

- İran'da çevrim içi eğitim, yoksul bölgelerdeki öğrencilere ulaşmadı

İran'da üniversiteler dahil tüm okullar ve dini eğitim merkezlerinde eğitime 23 Şubat'ta ara verildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların dersleri devlet televizyonuna bağlı bir kanal üzerinden veriliyor. Bakanlık tarafından geliştirilen ve 20 Nisan'da faaliyete giren "Öğrenci Sosyal Ağı" (ŞAD) uygulaması üzerinden de öğretmenler görüntülü eğitim verebiliyor.

Şimdiye dek 10 milyondan fazla öğrencinin kullanmaya başladığı uygulamadan ülke genelindeki 16 milyon öğrencinin faydalanabilmesi hedeflense de özellikle yoksul eyaletlerdeki pek çok öğrenci gerekli teknolojik imkanlardan yoksun olmaları nedeniyle bu programdan faydalanamadı.

İran'daki okullar 7 aylık aradan sonra 5 Eylül'de tekrar açılsa da öğrencilerin derslere fiziksel katılımı zorunlu tutulmadı. Birçok aile, salgın endişesiyle çocuklarını okula göndermedi.

Eğitime 14 Mart'ta ara veren Mısır'da devlet televizyonu üzerinden bir süre eğitime devam edilse de gereken verim alınamadığı gerekçesiyle öğrencilere ödevler verilmesi kararlaştırıldı. Mısırlı öğrenciler, böylece müfredatı tamamlamadan 2019-2020 eğitim-öğretim yılını kapattı.

Yeni dönemde yüz yüze eğitimin sürdürüldüğü Mısır'da, son 1 aydır artan vakalar nedeniyle aileler çocuklarını okula göndermiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da devam mecburiyetini iptal etti. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitim mecburiyeti sürüyor.

- Japonya'da okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiyor

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı araştırmada, uzaktan eğitimi sürdüren eğitim kurumlarının sayısının gittikçe azaldığı ortaya çıktı. Uzaktan eğitimi tercih eden kurumların çoğu, başkent Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde yer alıyor.

Japonya'da nisan-mayıs döneminde OHAL nedeniyle okullar yaklaşık 45 gün kapalı kalmış, OHAL sonrası okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Salgının etkisini yoğun olarak gösterdiği 18 Mart'tan 22 Temmuz'a kadar okulların kapatılarak eğitimin internet üzerinden sürdürüldüğü Malezya'da hükümet, ekimde virüsün üçüncü dalgasının yayılmasıyla eğitim-öğretim yılını erken bitirme kararı aldı.

Eğitim Bakanlığı, 18 Aralık'ta sonlanması planlanan eğitim-öğretim yılını 9 Kasım'da sonlandırdı. Ülkede yeni eğitim-öğretim yılının 20 Ocak'ta başlaması planlanıyor.

Endonezya'da ise mart ayından bu yana salgın etkisinin yoğun görüldüğü eyaletlerde okullar kapatılarak çevrim içi eğitime geçilirken, sarı ve yeşil bölge olarak belirlenen şehirlerde yüz yüze eğitim kontrollü olarak devam ediyor.

Ülkede Ocak 2021'de yüz yüze eğitime devam edilmesi planlanıyor.

Avustralya'da salgının yaygın olduğu dönemlerde okullar, zorunlu işlerde çalışan personelin çocukları dışındaki öğrencilere yüz yüze eğitime kapatılarak eğitim sosyal medya platformları üzerinden sürdürüldü.

Yerel yönetimler tarafından sağlanan tabletlerle derslere canlı olarak katılan öğrenciler, hazırladıkları ödevlerini dijital ortamda öğretmenlerine ulaştırdı.

Avustralya'daki okullar aralık ortasından itibaren yaz tatiline girdi.

Yeni Zelanda'da ise yasakların yürüklükte olduğu dönemlerde çevrim içi eğitime geçildi. Nisan sonunda Kovid-19'a karşı zafer ilan eden ve mayıs ayında yeniden yüz yüze eğitime başlanan ülkede, aralık ortasında yaz tatili başladı.