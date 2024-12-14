Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'in Suriye'de Esed rejiminin devrilmesi endişeyle karşıladığı ortaya çıktı.

Fransız istihbarat sitesi Africa Intelligence, Hafter'in Esed rejiminin çökmesi sebebiyle "şoka uğradığını" ifade etti.

Öte yandan Esed'in devrilmesinin ardından rejimin bazı üst düzey isimlerinin Libya'ya kaçtığı kaydedildi.

Hafter ve Esed arasındaki ilişki, büyük ölçüde Rusya ile karşılıklı dostluklarına dayanıyordu. İlişkiler, devrik lider Esed'ın kardeşi Mahir Esad'ın Eylül 2022'de Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'e yaptığı gizli ziyaretle zirveye ulaşmıştı.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

LİBYA'DAKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Libya'nın doğusu ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin yürümesinde tıkanıklığa neden oluyor. Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken batısında BM'nin de meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun çabalarıyla, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verildi ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı. TM de mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu gerekçe göstererek 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda yeni bir hükümeti görevlendirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin TM'yi Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayıp görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemesinin ardından ülkenin doğusunda ve batısında iki farklı hükümetin bulunduğu bir sürece girildi.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreciyle ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemini kapanmıştı.

Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona ermişti.

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