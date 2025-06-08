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Dünya

Papa 14. Leo: İznik Konsili bizim için bir pusuladır

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin geçmişte kalan bir olay olmadığını, tüm Hristiyanları birlik olmaya yönlendiren bir pusula olduğunu söyledi.

AA8 Haziran 2025 Pazar 07:24 - Güncelleme:
Papa 14. Leo: İznik Konsili bizim için bir pusuladır
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Bu senenin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olması vesilesiyle Vatikan'da "İznik ve Üçüncü Binyıl Kilisesi: Katolik-Ortodoks Birliğine Doğru" isimli sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma katılanları özel olarak kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "İznik Konsili sadece geçmişe ait bir olay değil, aynı zamanda bizi; tüm Hristiyanları, tam ve görünür birliğe yönlendirmeye devam etmesi gereken bir pusuladır. Birinci Konsil, Katolikler ile Ortodokslar arasında İkinci Vatikan Konsili'nden bu yana birlikte üstlendikleri ortak yolculuğun temel taşıdır." dedi.

İznik Konsili'nde ilan edilen inanç beyanının tüm Hristiyanlar için ortak temel oluşturduğunu ifade eden Papa, İznik inancının birlikte kutlanmasının, halen var olan ayrılıkların aşılmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Papa 14. Leo, ortak konularda birlikte danışma ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesini teşvik etti.

Paskalya Yortusu'nun ortak bir tarihte kutlanması meselesini gündeme getiren Papa, takvim farklılıklarının yarattığı bölünmenin, Hristiyan topluluklarda bazı sorunlara yol açtığını da belirtti.

Papa 14. Leo, kendisinin seçildiği Konklav'ı (papalık seçimi) takip eden basın mensuplarını kabul ettiği 12 Mayıs'ta, bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için İznik'e gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

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