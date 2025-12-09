İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5852
  • EURO
    49,5971
  • ALTIN
    5754.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Dünya

Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeleri görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

AA9 Aralık 2025 Salı 14:08 - Güncelleme:
Papa 14. Leo, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
ABONE OL

Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu çerçevede sabah saatlerinde İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Zelenski, ilk olarak İtalya'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nin başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Papa'nın Roma yakınlarındaki konutu Castel Gandolfo'da gerçekleşen ikili görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki savaşa odaklanan samimi sohbette Papa, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ve devam eden diplomatik girişimlerin, adil ve kalıcı barışa yol açabileceği yönündeki güçlü umudunu yineledi." ifadesi kullanıldı.

İki liderin görüşmede ayrıca, savaş esirleri meselesine ve Ukraynalı çocukların ailelerine geri dönmelerinin sağlanmasının önemine de değindiği belirtildi.

Papa 14. Leo ve Zelenski, yarım saat süren görüşmelerinin ardından konutun balkonundan kendilerini bekleyen basın mensuplarını selamladı.

İki lider, temmuz ayında da aynı yerde görüşme gerçekleştirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün öğleden sonra Roma'ya geçerek, burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Vatikan Papa
  • Rusya-Ukrayna
  • Diplomasi Sürdürme

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.