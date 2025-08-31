İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Papa 14. Leo'dan Ukrayna'ya ateşkes çağrısı
Dünya

Papa 14. Leo'dan Ukrayna'ya ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Ukrayna'da acil ateşkes ve diyalog çağrısı yaparak barış için ciddi çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Papa 14. Leo'dan Ukrayna'ya ateşkes çağrısı
ABONE OL

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ukrayna'da acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve silahsızlanmaya yönelik mesajlar verdi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki savaşın ölüm ve yıkıma yol açmaya devam ettiğini belirterek, "Son günlerde de başkent Kiev dahil olmak üzere birçok şehir bombardımanlarla vuruldu ve bunlar çok sayıda can kaybına yol açtı. Ukrayna halkına ve acı çeken tüm ailelere yakınlığımı bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Ukrayna'daki duruma hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getiren Papa, "Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir." diye konuştu.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, ABD'nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıya da değinerek, "Bir okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı'ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim." ifadelerini kullandı.

  • papa 14 leo
  • ukrayna barışı
  • ateşkes çağrısı

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.