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Dünya

Papa Franciscus: Göçmenlerin geri itilmesi ciddi bir günah

Vatikan'da gerçekleştirilen genel kabul oturumu sırasında konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, göçmenleri sistematik olarak türlü yöntemlerle geri itenler olduğunu ve bunun, bilinçli ve sorumlulukla yapıldığında 'ciddi bir günah' olduğunu söyledi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Papa Franciscus: Göçmenlerin geri itilmesi ciddi bir günah
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Papa, çarşamba günleri Vatikan'da yaptığı genel kabul oturumu sırasında, Romalılar döneminde "Mare Nostrum" (Bizim Deniz) olarak anılan Akdeniz'deki düzensiz göç konusuna dair mesajlar verdi.

Papa Franciscus, "Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan 'Bizim Deniz' şimdi mezarlığa dönüşmüş vaziyette ve trajedi aslında şu ki; bu ölümlerin pek çoğu önlenebilir, kurtarılabilirdi. Bunu açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu, bilinçli ve sorumlulukla yapıldığında ciddi bir günahtır." dedi.

"GÖÇMENLER, ÖLÜMCÜL DENİZLERDE VE ÇÖLLERDE OLMAMALIYDI"

Papa, Tanrı'nın kendilerinden yetim, dul ve yabancı gibi yoksulları her zaman korumalarını istediğini de dile getirerek "Bir konuda hemfikir olabiliriz; bugünün göçmenleri, o ölümcül denizlerde ve çöllerde olmamalıydı. Ancak bu sonucu, kısıtlayıcı yasalarla, sınırların askerileştirilmesiyle veya geri itmelerle sağlayamayız. Bunu, göçmenler için güvenli ve düzenli erişim yollarını genişleterek, savaşlardan, şiddetten, zulümden ve çeşitli felaketlerden kaçanlar için sığınmayı kolaylaştırarak ve insan ticaretine karşı mücadele etmek, insan kaçakçısı suçluları durdurmak için güçleri birleştirerek başaracağız." diye konuştu.

'MEDENİYETİN ZULMÜ'

Papa, uydu ve insansız hava araçlarının olduğu bir çağda göçmenlerin çöllerde ve denizlerde ölmesini "medeniyetin bir zulmü" olarak niteledi.

Papa Franciscus, Akdeniz'de hayatını kaybeden çok kişi olduğunu vurgulayarak Lampedusa Adası ve Crotone kenti açıklarında yaşanan çok sayıda göçmenin öldüğü trajedileri unutmamaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, Polonyalılara da Ukraynalı sığınmacılara kucak açmaya devam etmelerini söyledi. Papa Franciscus ayrıca Filistin, İsrail, Ukrayna ve Myanmar'da barış olması için dua ettiğini ifade etti.

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