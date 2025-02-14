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Dünya

Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bir süredir geçirdiği bronşit sebebiyle Roma'da Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
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Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı." ifadesi kullanıldı.

İtalyan ANSA ajansının Papa Franciscus'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katoliklerin ruhani liderinin hastanedeki tedavisinin 5 gün sürebileceği belirtildi.

Ay başından bu yana bronşit olan 88 yaşındaki Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşmalarını kendi yapamamış ve yardımcılarının okumasını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te, biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi olmuştu.

  • Papa Franciscus
  • Vatikan
  • Gemelli Hastanesi

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