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Papa Francis'den Umman Körfezi çağrısı: Gerilimi azaltın

Papa Francis, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından 'diyalog ve barış' çağrısında bulundu.

  • star.com.tr
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Papa Francis, tüm taraflara Orta Doğu'da tanker saldırılarıyla had safhaya ulaşan gerginlikleri azaltma çağrısında bulundu.
 
Papa, bugün yaptığı konuşmada , “Herkesi Orta Doğu'daki çatışmaları, karmaşık sorunları çözmek için diplomasi araçlarını kullanmaya davet ediyorum. Diyalog ve barış için her türlü çabayı göstermeleri adına uluslararası topluma yürekten bir çağrı yapıyorum.” dedi.
 
Umman Körfezi'nde Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri saldırıya uğramış, ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüştü.
 
Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.
 
İran yönetimi ise suçlamaları tümüyle reddediyor.

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