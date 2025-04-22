Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni açıklandı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in felç geçirdiği ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Papa Francis, Vatikan tarafından yayınlanan son vasiyetinde, "Dünyevi hayatımın alacakaranlığını yaklaşırken hissediyor ve ebedi yaşama dair sarsılmaz umudumla son arzularımı yalnızca defin yerim konusunda belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanarak, İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na "özel bir süsleme olmadan" gömülmek ve gömüleceği yere Latince Papalık adı "Franciscus" yazılmasını istediğini belirtti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Papa Francis son vasiyetinde, "Mezarımın ekteki planda gösterildiği gibi Pauline Şapeli ile Bazilika'nın Sforza Şapeli arasındaki yan koridordaki mezar nişinde hazırlanmasını istiyorum. Mezar toprağın içinde olmalı; sade, özel bir süsleme olmadan, sadece yazıt taşımalıdır: Franciscus" dedi.

Mezarı için gereken masrafların bir hayırsever tarafından sağlanacağını ve bu konuda Liberya Bazilikası Olağanüstü Komiseri Kardinal Rolandas Makrickas'a gerekli talimatları verdiğini ifade eden Papa Francis, "Tanrı beni seven ve benim için dua etmeye devam eden herkese uygun bir ödül versin. Hayatımın son dönemine damga vuran bu acıları, dünya barışı ve halklar arasında kardeşlik için Tanrı'ya sunuyorum" dedi.

100 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Santa Maria Maggiore Bazilikası, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olarak biliniyor. Papa Francis'ten önce 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" gömülmüştü. Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak.