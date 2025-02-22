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Dünya

Papa Francis'in durumu kötüleşti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlığının son 24 saat içinde kötüleştiğini, uzun süreli astım benzeri solunum krizi geçirdiğini ve kan nakline ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

IHA22 Şubat 2025 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Papa Francis'in durumu kötüleşti
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Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in durumuna ilişkin açıklama geldi. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Gemelli Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Papa Francis'in sağlığının son 24 saat içinde kötüleştiği, uzun süreli astım benzeri solunum krizi geçirdiği ve kan nakline ihtiyaç duyduğu bildirildi. Açıklamada, "düne kıyasla daha rahatsız olmasına rağmen uyanık durumda ve günü sandalyede geçirdi. Şu anda hastalığın seyri izlenmeye devam ediyor" denildi.

Doktorların Papa Francis'e solunum krizi nedeniyle "yüksek miktarda" oksijen vermek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, kan naklinin gerekli olduğu çünkü yapılan testlerde trombosit sayısının düşük görüldüğü ve bunun da anemiyle bağlantılı olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor. Papa hayati tehlikeyi atlatmış değil" ifadeleri kullanıldı.

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli hastanesine kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

  • Papa Francis
  • sağlık sorunu
  • kan nakli

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