İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8513
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Papa ilk kez Noel ayini yönetti

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Yortusu dolayısıyla Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk kez Noel ayini yönetti.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Papa ilk kez Noel ayini yönetti
ABONE OL

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayinine, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, piskoposlar, rahipler ve Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Önceki Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'taki papalık seçiminde (Konklav) Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, ilk kez bir Noel ayinini yönetti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada materyalizm eleştirisinde bulunarak, çarpık bir ekonominin insanları meta gibi gördüğünü söyledi.

Bu arada, Papa ayinden önce bazilika ile aynı ismi taşıyan önündeki meydanda toplanan ve dışarıda kalan inananları da selamlayarak, onların Noellerini kutladı.

Papa 14. Leo'nun, selefi Papa Franciscus'un aksine Noel ayinini gece yarısına denk gelecek şekilde nispeten daha geç saatte başlatıp uzun süreli yaptığı gözlenirken, basında çıkan haberlerde bunun bir anlamda eski geleneklere dönüşü temsil ettiği yorumları yapıldı.

Papa, yarın da Noel ayini ertesinde dünya meselelerine dair mesajlar verdiği geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.