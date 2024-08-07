Papa, Orta Doğu'da çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini açıkladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki durumu endişeyle takip ettiğini kaydetti.

"VAHİM VE SÜRDÜRÜLEMEZ"

Durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğu Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Papa, Orta Doğu'da süren çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini belirtti.

ÇATIŞMALARIN YAYILMAMASI ÇAĞRISI

Papa, 4 Ağustos'ta, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmasında da Orta Doğu'daki "kanlı çatışmaların daha da yayılmaması" çağrısında bulunmuştu.