Star.com.tr 24 Şubat 2020 Pazartesi10:03 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:05

Papa Francis, İtalya'nın Bari kentine yaptığı ziyarette Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Papa Francis, ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği İsrail-Filistin sözde barış planına karşı uyarıda bulundu.

Francis, “İsrailliler ile Filistinliler arasında hala adil olmayan bir çözüm bulunma tehlikesiyle ve dolayısıyla yeni krizlerle karşı karşıya" dedi. Popülist siyasetten rahatsızlık duyduğunu ifade eden Francis, "Bazı liderlerin konuşmalarında popülerliğin yeni biçimlerini kullanması beni korkutuyor" dedi.