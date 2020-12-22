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Dünya

Papa'dan bürokratlara çağrı: Dedikodu yapmayın, çatışmaları durdurun

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Vaitkan'daki bürokratlara dedikodu yapmayı bırakmaları ve çatışmaları durdurmaya çağırdı.

DHA22 Aralık 2020 Salı 13:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 13:04
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Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hristyan aleminin bayramı Noel öncesi konuşma gerçekleştirdi. Apostolik Saray’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Papa Francis, diğer yılların aksine daha sert konuştu. Papa'nın hedefinde Vatikan'daki bürokratlar da vardı. Papa sol ve sağ, ilericiler ve gelenekçiler arasındaki çatışmaların sadece kiliseye zarar verdiğini belirterek "Bu nedenle, çatışma içinde yaşamayı bırakıp birlikte yolculuk ettiğimizi bir kez daha hissetmemiz bizim için iyi olur" dedi.

"TAM BİR GEVEZELİK"

"Çatışmanın bizi götürdüğü ve kaçınmaya çalışmamız gereken ilk kötülük, bizi tatsız ve üzücü bir tuzağa düşüren dedikodudur. Bu tam bir gevezeliktir” diyen Papa Francis, bürokratları daha yararlı işlerle meşgul olma tavsiyesinde bulundu.

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