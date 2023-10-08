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Dünya

Papa'dan çağrı: lütfen silahları susturun

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeleri kaygı ve acıyla takip ettiğini belirtti. Papa, saldırıların ve silahların durdurulması çağrısı yaptı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Papa'dan çağrı: lütfen silahları susturun
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Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasında Filistin ile İsrail arasındaki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus, şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin daha da şiddetli biçimde patlak verdiği, yüzlerce ölüme ve yaralanmaya yol açan İsrail'de yaşananları kaygı ve acı içinde takip ediyorum. Mağdurların ailelerine yakınlığımı ifade ediyorum. Bu terör ve acı dolu saatlerde ıstırap çeken herkes için dua ediyorum. Lütfen saldırıları ve silahları durdurun. Terör ve savaşın herhangi bir çözüm getirmediğini, sadece pek çok insanın ölümüne yol açtığını anlayın. Savaş ve şiddetle bir şey çözülmez. Her savaş bir yenilgidir. İsrail ve Filistin'de barış için dua edelim."

Papa, her gün acı çektiğini belirttiği Ukrayna için de dua etme çağrısında bulundu.

"AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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