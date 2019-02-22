Papa’dan Vatikan’da ‘taciz’ zirvesi

Papa Franciscus, kiliselerde rahiplerin çocuklara, rahibelere ve yetişkinlere cinsel tacizde bulunmasına bir çözüm bulmak üzere dünya genelinden 190 piskoposun katıldığı bir zirve düzenledi. Katolik rahipler tarafından cinsel tacize uğrayan 10 kişi, piskoposlar toplantısından önce Papa’ya mesajlarını iletmek için Vatikan yetkilileri ile 3 saat görüştü.

İMAJ TOPLANTISI

Dört gün sürecek toplantın açılışında konuşan Papa, “Kilise adamları tarafından küçüklere karşı uygulanan cinsel suiistimale maruz kalanlar için size ulaşmak istedim. Adalet arayan küçüklerin sesine kulak verin” dedi ve cinsel taciz mağdurları için somut tedbirler beklediğini söyledi. Papa’nın konuşması Filipinler Kardinali Luis Tagle’ı gözyaşlarına boğarken, ülkelerindeki Katolik Kiliseleri önünde protesto düzenleyen taciz mağdurları ise zirveyi “Papa’nın pedofiliyle kirlenen imajını yenileme çabası” olarak nitelendirdi.