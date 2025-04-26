Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus Bazilikası'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldiğini açıkladı. Cheung, görüşmenin "çok verimli" olduğunu, ayrıntıların daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada ise Trump ile Zelenski'nin görüşmesinin 15 dakika sürdüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirdi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KRİZDEN SONRA İLK GÖRÜŞME

İki liderin Vatikan'daki buluşması, Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan tartışmasının ardından ilk yüz yüze görüşme oldu.

Vatikan'da Papa'ya son veda