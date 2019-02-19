Dubai Polis Şefi Dahi Haflan: Müslümanlar Endülüs'ü işgal ettiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinin Polis Şefliğini yürüten Dahi Haflan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Müslümanlar Endülüs'ü 8 yüzyıl boyunca işgal ettiler ancak daha sonra asıl sahipleri Endülüs'ü geri aldı. Sabırlı olun... Bütün güçlüler zaman alsa dahi yok olacaktır." dedi.

Sosyal medya üzerinden Dahi Halfa'nın skandal açıklamasına tepkiler çığ gibi büyürken, söz konusu açıklamanın Papa'nın ziyaretinden kısa bir süre sonra yapılması ise dikkat çekti.

Papa geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş ve Mısır Ezher Üniversitesi Şeyhi Ahmed Tayyip ile "Kardeşlik Bildirgesi" imzalamıştı. Söz konusu bildirgede dinlerarası diyaloğun önemine atıfta bulunulmuş ve Papa Dubai'deki bir stadyumda ayin gerçekleştirmişti.