İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6927
  • EURO
    35,4069
  • ALTIN
    2500.6
  • BIST100
    10842.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Papa'yı eleştiren Başpiskopos aforoz edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u sıkça ve sert şekilde eleştiren Başpiskopos Carlo Maria Vigano, kilisenin birliğini bölmek suçlamasıyla aforoz edildi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:12 - Güncelleme:
Papa'yı eleştiren Başpiskopos aforoz edildi
ABONE OL

Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'a sert eleştiriler yönelten Başpiskopos Vigano'nun kiliseyi bölmekten suçlu bulunduğu ve kilise ceza kanunları uyarınca aforoz edildiği bildirildi.

Kararın, Başpiskopos Vigano'ya da bugün tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun daha önce Papa Franciscus'un meşruiyetini sorgulayan, Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerle olan münasebetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddeden beyanatlarda bulunduğu da hatırlatıldı.

"BU KİLİSE HZ. İSA'NIN KİLİSESİ OLMAKTAN KOPUK"

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, 20 Haziran'da Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığına hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma vermeye çağrılmıştı.

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara, geçen ay X platformundaki hesabından yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.