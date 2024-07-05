Papa'yı eleştiren Başpiskopos aforoz edildi

Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'a sert eleştiriler yönelten Başpiskopos Vigano'nun kiliseyi bölmekten suçlu bulunduğu ve kilise ceza kanunları uyarınca aforoz edildiği bildirildi.

Kararın, Başpiskopos Vigano'ya da bugün tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, Başpiskopos Vigano'nun daha önce Papa Franciscus'un meşruiyetini sorgulayan, Katolik Kilisesi'nin diğer dinlerle olan münasebetlerini düzenleyen 2. Vatikan Konsilini (1962-1965) reddeden beyanatlarda bulunduğu da hatırlatıldı.

Vatikan'ın 2011-2016 yıllarında ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Başpiskopos Vigano, 20 Haziran'da Vatikan İman Doktrini Kurulu Bakanlığına hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma vermeye çağrılmıştı.

Vatikan'ın yönelttiği suçlamalara, geçen ay X platformundaki hesabından yanıt veren Başpiskopos Vigano, "Bana yöneltilen suçlamaları onur olarak kabul ediyorum. Bu kilise, tarihteki tüm papalardan ve Hz. İsa'nın kilisesi olmaktan kopuk hareket ediyor. Suçlamalardaki ifadelerin, tezlerimi doğruladığına inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

