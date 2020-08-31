Papaz MacArthur: Eşcinsel evliliği ve ahlaksızlıklar kabul edilemez, Hristiyanlar Biden'a oy veremez

star.com.tr 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:06

California'daki Grace Cemaati Kilisesi John MacArthur, Cuma günü Fox News yaptığı bir röportajda, gerçekten inanan Hristiyanların kasım ayındaki seçimlerde sadece Donald Trump'a oy vermesi gerektiğini söyledi.



Trump'ın hizmetlerinin önünü açtığını söyleyen MacArthur, Demokrat Parti ile adayları, eski başkan yardımcısı Joe Biden arasındaki ideolojik bir çatışma olduğunu altını çizdi.

Papaz MacArthur, Trump'a Hristiyanların Joe Biden'a veya herhangi bir Demokrat adaya oy vermelerinin kabul edilemez olduğunu, destekleyenlerin İncil'le "çelişki içinde" olacağını söylediğini iddia etti.

MacArthur, Trump'la aralarında geçen konuşmaya dair şunları anlattı:

Hristiyanların neden kesinlikle, yani İncil açısından bakıldığında Demokratlara oy veremeyeceğinden biraz bahsettik… Çünkü bir Hristiyan bebeklerin katledilmesini, eş cinsel evliliği ya da herhangi bir ahlaksızlığı onaylayamaz. Bunlar serbest olsa hiçbir şekilde ayakta kalamazdık. Transseksüel davranışları onaylayan bir adayın arkasındalar... Bunlar bizim için politik bile değil... Bunlar İncil'den.

DONALD TRUMP ARAMIŞ

25 Ağustos'ta Kaliforniya Yüksek Mahkemesinden Yargıcı Mitchell L. Beckloff, koronavirüs pandemesi nedeniyle alınan önlemlere uymayan kilise ve McArthur hakkında, yasaklama kararı çıkardı.

Trump'ın, "Sezar değil İsa Kilisenin Başıdır" başlıklı bir bildiri yayınladıktan sonra Papaz John MacArthur'u aradığı bildirildi. MacArthur, Donald Trump'ın kendisine bu tür hizmetlerde bulunmasını engellemek isteyen yerel yetkililere karşı "tavır aldığı" için teşekkür ettiğini iddia etti.

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