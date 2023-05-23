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Dünya

Papua Yeni Gine, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını savundu

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasının, ülkesinin bir saldırı için askeri üs olarak kullanılmasına yol açmayacağını belirtti.

AA23 Mayıs 2023 Salı 11:40 - Güncelleme:
Papua Yeni Gine, ABD ile imzalanan savunma anlaşmasını savundu
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İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, yerel 100FM radyo kanalına açıklamalarda bulunan Marape, ülkesi adına ABD ile imzaladığı savunma anlaşmasına ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Anlaşmada, Papua Yeni Gine'nin saldırı amaçlı askeri operasyonlarda bir üs olarak kullanılmasını engelleyen özel bir madde bulunduğunu belirten Marape, ABD ile Çin arasındaki mücadelenin bir unsuru olmayacaklarını, Pasifik ülkeleri için önceliğin kalkınma ve iklim krizine yönelik eylemler olduğunu söyledi.

Marape, anlaşmanın ABD ile uzun süre devam eden ilişkilerin bir sonucu olduğunun altını çizerek "Anlaşma, Papua Yeni Gine'nin savunmasına yardım edilmesi, desteklenmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacından kaynaklanan karşılıklı bir anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın parlamento tarafından onaylanması gerektiğine dair eleştirilere de cevap veren Marape, "Bir 'antlaşma' olmadığı için parlamento onayına ihtiyaç yok." dedi ve perşembe anlaşma metninin tamamının kamuoyunun incelemesine açılacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmanın Papua Yeni Gine ile onlarca yıldır devam eden savunma işbirliğinin "doğal bir sonucu" olduğunu açıkladı.

- ANLAŞMA PAPUA YENİ GİNE KAMUOYUNDA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

ABD ile Papua Yeni Gine arasında imzalanan savunma anlaşması, ülkede eleştirilerin hedefi oldu.

Papua Yeni Gine muhalefet lideri Joseph Lelang geçen hafta, ülkesinin ABD ile Çin arasındaki rekabetin tarafı olmaması gerektiğini belirterek "Bizim 'herkese dost, kimseye düşman olmayan' bir dış politikamız var. Dolar işareti gözümüzü kör etmemeli, uzun vadede bize zarar verebilecek anlaşmaları imzalamaya zorlanmamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Hafta başında ülkedeki birçok üniversitede anlaşmaya karşı öğrenci protestoları gerçekleştirilmişti.

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