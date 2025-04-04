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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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