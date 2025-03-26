Papua Yeni Gine'de Facebook'a erişim engeli getirildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümet, Facebook'ta "dezenformasyonun, nefret söylemlerinin ve pornografinin artış göstermesini" gerekçe göstererek bunların önüne geçebilmek amacıyla sosyal medya platformuna erişimi kısıtladı.

Hükümetin terörle mücadele yasaları kapsamında aldığı bu kararın ne zaman sonlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Kararı savunan hükümet yetkilisi Peter Tsiamalili Jr, attıkları bu adımla ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışmadıklarını, aksine vatandaşları "zararlı içeriklerden" korumak istediklerini belirtti.

Öte yandan, Facebook'a getirilen erişim yasağı, ülkedeki muhalefet partilerinin ve halkın bazı kesimlerinin tepkisini çekti. Muhalefet kanadından bazı milletvekilleri bu adımı "insan haklarının ihlali" olarak tanımladı.

Muhalif milletvekili Allan Bird, Facebook'a getirilen erişim engelinin "sadece ilk adım" olduğunu savunarak "Şu anda tehlikeli bir bölgeye giriyoruz ve herkes yapılan bu zorbalığı durdurmak konusunda çaresiz." ifadesini kullandı.

Papua Yeni Gine'de en popüler sosyal medya platformu olarak kabul edilen Facebook, yaklaşık 1,3 milyon kullanıcıya sahip. Bu kullanıcılar arasında satışlarını Facebook üzerinden gerçekleştiren birçok küçük işletme bulunuyor.

Platformda ayrıca, Papua Yeni Gine siyaseti ve gündemdeki toplumsal meseleler üzerine aktif tartışmaların yürütüldüğü birçok forum da yer alıyor.