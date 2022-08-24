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Dünya

Papua Yeni Gine'de 'kahve bakanı' atandı

Papua Yeni Gine'de kısa süre önce yeniden başbakan seçilen James Marape, kahve bakanı da dahil olmak üzere yeni kabinesini açıkladı.

IHA24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
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Papua Yeni Gine'de kısa süre önce yeniden başbakan seçilen James Marape, tarımsal üretimi artırmak amacıyla ülkede kahve ve palm yağı bakanlıkları kurdu. Marape, partisi Pangu Pati tarafından yayınlanan kabinesinin duyurusu sırasında dün yeni bakanlıkların kurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Marape, 33 üyeli yeni kabineyi duyururken, daha fazla ihracat geliri sağlamak için kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Marape, kahve bakanlığına Anglimp-Güney Waghi bölgesi milletvekili Joe Kuli'yi ve palm yağı bakanı olarak Talasea köyü milletvekili Francis Maneke'yi atadı.

Ağustos ayı başlarında Marape Papua Yeni Gine başbakanlığı görevine yeniden seçilmiş, adaylığı seçimlerden sonraki ilk toplantısında tüm milletvekilleri tarafından oybirliğiyle desteklenmişti.

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