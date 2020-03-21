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Dünya

Papua Yeni Gine'de lk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine'de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 09:07 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:07
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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

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