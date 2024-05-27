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Dünya

Papua Yeni Gine'de facia: 2 binden fazla kişi toprak altında

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Papua Yeni Gine'de facia: 2 binden fazla kişi toprak altında
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.

Papua Yeni Gine hükümeti, Enga ilindeki dağlık Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulundu.

Hükümet, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

- PAPUA YENİ GİNE'DEKİ TOPRAK KAYMASI

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin, yamaçtaki toprakları sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görülüyor.

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