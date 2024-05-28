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Dünya

Papua Yeni Gine'de yeni toprak kayması riski

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede aynı felaketin ikinci kez yaşanmasından ve salgın hastalığın ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

AA28 Mayıs 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Papua Yeni Gine'de yeni toprak kayması riski
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı enkazın dengesiz hale geldiğini ve suların zemin ile moloz arasında kaldığını söyledi.

Yeni bir toprak kayması olabileceğine ve yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edilmesi gerekebileceğine ilişkin uyarılar aldıklarını belirten Aktoprak, "toprağın hareketi ile enkazın ciddi risk oluşturduğunu" ifade etti.

Aktoprak, "Enkaz hareket etmeye devam ederse, hız kazanabilir ve dağın aşağısındaki diğer köyleri de yok edebilir." dedi.

Papua Yeni Gine Misyon Şefi Aktoprak, "Şu anda en büyük korkum cesetlerin çürümesi, su akıyor ve bu durum bulaşıcı hastalıklarla ilgili ciddi sağlık riskleri doğuracak." şeklinde konuştu.

- PAPUA YENİ GİNE'DEKİ TOPRAK KAYMASI

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine'de hükümet de dün heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.

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