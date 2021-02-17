Para mı, insan hakları mı? 'Endişelerimiz var' dediler, Sisi'ye 200 milyon dolarlık silah sattılar

star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:35

Mısır'daki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getiren Biden yönetimi, buna rağmen ülkeye 197 milyon dolarlık silah satışını onayladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Mısır Donanması'nın Kızıldeniz çevresindeki savunma yeteneklerini artırmasını talep etmesinden sonra, 168 taktik füze içeren 197 milyon dolarlık bir silah satışına imza attı.

Kongre, resmi olarak onaylanmadan önce anlaşmayı ve Dışişleri Bakanlığı'nın onayını inceleyecek.

Biden yönetimi, Mısır'da gözaltında işkence göre ve aile üyeleri taciz edilen ibir ABD vatandaşı da dahil olmak üzere, son zamanlarda ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirmesine rağmen anlaşmaya imza attı.

Mısır kökenli Amerikalı bir insan hakları aktivisti olan Muhammed Sultan, kendisini ve çalışmalarını susturmak isteyen Sisi yönetimi tarafından, Kahire'de iki yıl hapse atıldığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiaların farkında olduğunu kabul etti ve Amerika'nın konuyu incelediğini ve "keyfi tutuklama veya gözaltı iddialarını" ciddiye aldığını söyledi.

Ancak, silah satışının onaylanmasının ertelenmesini gerekli görmediler.

Avrupa Parlamentosu da (AP), 2020 yılında Mısır'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yaptırım ve kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını istemişti.

İLK SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI MAHKEME SALONUNDA ÖLDÜ

Mısır'ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhamed Mursi, Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında organize ettiği askeri darbeyle devrildi ve 2019 yılına kadar cezaevinde kaldı. Mursi, Haziran 2019'daki bir duruşmada, konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren askeri yönetim, darbe karşıtlarını susturmak için silah kullanmaktan kaçınmadı. Mursi'nin darbeyle indirilmesini protesto eden halk, Sisi komutasındaki silahlı güçler tarafından katledildi. 14 Ağustos 2013'te, Sisi'nin emrindeki güçler Rabia Katliamı olarak tarihe geçecek kanlı bir güne imza atarak yüzlerce sivili katletti.

Gözaltına alınan bürokrat ve siviller, çeşitli işkencelerden geçirildi.

Tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları pazarlayan Batı, Sisi'nin bütün katliamları karşısında, 3 maymunu oynadı.

Fransa başta olmak üzere birçok Batı ülkesi, darbeci Sisi ile askeri, ticari ve ekonomik bağlarını geliştirmeye devam ediyor.

star.com.tr

