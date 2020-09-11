İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4781
  • EURO
    8,8527
  • ALTIN
    468.486
  • BIST100
    1102
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paraguay eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in kaçırıldığı sanılıyor
Dünya

Paraguay eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in kaçırıldığı sanılıyor

Paraguay'da çarşambadan beri kayıp olan eski devlet başkanı yardımcısı Oscar Denis'in kaçırıldığı sanılıyor.

AA11 Eylül 2020 Cuma 17:20 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:50
ABONE OL

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, en son çiftlik evinde olduğu belirlenen ve çarşambadan bu yana kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki eski devlet başkanı yardımcısı Denis'in ve bir çalışanının, Paraguay Halk Ordusu örgütü tarafından kaçırıldığının sanıldığını belirtti.

Denis'in kızları düzenledikleri basın toplantısında kaçırıldığından şüphelendikleri Denis'in şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olduğunu belirterek, kaçıranların kendileriyle iletişime geçerek, ilaçlarını kendisine ulaştırmalarını talep etti.

Kızı María Beatriz Denis, "Babamızı tekrar görmek istiyoruz. Onlardan (kaçıranlardan) bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Paraguay Halk Ordusu'nun fidye için adam kaçırma ve öldürme gibi eylemlere başvurduğu biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.