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Dünya

Paraguay'da konserde dehşet: 2 ölü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da binlerce kişinin katıldığı konserde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 07:12 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 07:12
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Ülke basınında çıkan habere göre, Paraguay'ın güneyinde başkent Asuncion'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino şehrindeki Ja'umina Festivali kapsamında, bir açık hava tiyatrosundaki konserin VIP bölümüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Paraguay'da tanınmış model Cristina Vita Aranda'nın saldırıda yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca, saldırı sırasında konsere katılanların paniğe kapılarak izdihama yol açtığı ifade edildi.

Saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Paraguay Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırının fail veya faillerinin arandığı duyuruldu.

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