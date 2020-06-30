Hafter destekçilerinin maskesi düştü: Paralı askerlere karşı savaşıyoruz

30 Haziran 2020 Salı 08:51 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 08:59

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’in başarısız olmasının ardından müttefiki olan uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaştıklarını açıkladı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Libya’daki darbecilerin ve isyancıların destekçileri, yerli temsilcileri (Hafter) yenilgiye uğrayınca maskelerini çıkarıp bozgunculuk ve yıkımı yönetmek üzere devreye girdi.” paylaşımında bulundu. Artık “yerli darbecinin milisleriyle” savaşmadıklarını belirten Kununu, “Bugün Libya’da uluslararası ve bölgesel güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz. İşbirlikçilerine gelince o artık başarısızlığının ardından bir şey yapabilecek durumda değil.” ifadesini kullandı.

SİRTE’Yİ İŞGAL ETTİLER

Paralı askerlerin, Sirte kentini işgal ettiğini ve Libya’nın diğer kentlerini tehdit ettiğini belirten Kununu, sonlarının “ölüm, hapis ya da çöle sürgün” olacağını vurguladı. Kununu ayrıca “darbecilerin ve isyancıların kendi saflarında savaşan suçluları yerel ve uluslararası mahkemelere teslim etmekten başka çarelerinin olmadığını” kaydetti. Ordu Sözcüsü Kununu dün yaptığı açıklamada, Sirte ve El-Cufra kentlerinin, Rus paralı askerlerinden temizlenmesinin zorunluluk haline geldiğini belirtmişti. Kununu, ismini vermediği Arap ve yabancı ülkeleri, söz konusu paralı askerleri desteklemekle ve bulundukları mekanları “kırmızı çizgi” olarak niteleyerek onları korumakla suçlamıştı.

TERÖRİSTLER SANTRALİ TALAN ETTİ



Terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milisler, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralinden birçok cihazı çalarak burayı talan etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, paralı yabancı lejyonerlerce desteklenen Hafter’in terörist milislerinin, Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan ettiği bildirildi. Birçok cihaz ve ekipmanların çalındığı belirtilen açıklamada, milislerin olağanüstü hallerde kullanılmak üzere santraldeki elektrik jeneratörü, telsiz cihazları, gaz tüpleri ve bir ekranı, nakliye araçlarına yükleyerek götürdüğü kaydedildi.

SERRAC: UCM EKİP GÖNDERSİN



Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri Hafter’e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulması için acilen ekip gönderilmesini istedi. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 22 Haziran’da Libya’da bulunan toplu mezarların “savaş suçu” veya “insanlığa karşı suçlara” delil teşkil edebileceğini belirtmişti. Öte yandan Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı Terhune vilayetinde toplu mezarlardaki kazı çalışmalarında dün 9 cesede daha ulaşıldı.

PETROL VANALARI AÇILDI



Libya’da darbeci Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurdu. Kabileler, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Libya’daki ekonomik şartların ağırlaşmasını göz önüne alarak petrol üretimini yeniden başlatma kararı verdiklerini ilan etti.