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Dünya

Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Fransız medyası: 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Nancy kentine bağlı Tomblaine kasabasında paraşütçüleri taşıyan küçük bir uçak düştü. Fransız medyasında yer alan haberlere göre kazada en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İHA28 Haziran 2026 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! Fransız medyası: 11 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da uçak kazası meydana geldi. Nancy şehrine bağlı Tomblaine kasabasında paraşüt atlayışı yapmak üzere yola çıkan grubu taşıyan küçük uçak yerel saatle 11.00 sıralarında düştü.

Yetkililer, kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını açıklarken; Fransız basını, 11 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yetkililer, acil müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölge sakinlerine bazı yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

Kaza yerinde patlama riski bulunduğu bildirildi.

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