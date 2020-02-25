star.com.tr 25 Şubat 2020 Salı17:45 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:46

ABD Başkan'ı Donald Trump, Hindistan'da ilk resmi ziyareti için, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaklaşık 100 bin kişilik bir miting ve Taç Mahal ziyaretini kapsayan 36 saatlik bir turun başlangıcı için Pazartesi günü Hindistan'a geldi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak gören Yeni Vatandaşlık Yasası ve inanca dayalı vatandaşlık dayatmalarının da Trump tarafından görüşmelerde gündeme getirileceğini söyledi.

3 MİLYARLIK ANLAŞMA HER ŞEYİ UNUTTURDU

Trump ve Modi, dünyanın en büyük kriket stadyumundaki ortak miting sırasında birbirlerine övgüde bulundu. Modi Trump'ı ve ABD'yi dünyanın en büyük demokrasi temsilcileri olarak övdü.

Trump da Modi'den, 'gerçek dost' diye bahsederek 3 milyar dolarlık bir savunma anlaşması yaptıklarını ve iki ülke arasındaki yakın ilişkilerden bahsetti. ABD ve Hindistan'ın, Amerikan helikopterleri ve diğer askeri teçhizatı kapsayan 3 milyar dolardan fazla bir anlaşma üzerinde mutabakat sağladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma bugün atılan imzalar sonunda resmiyet kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Narendra Modi ile dini özgürlük konusunu konusunu konuştuğunu ve Hintli liderin insanların dini özgürlüğe sahip olmasını istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin Taliban ile barış anlaşmasından bahsettiğini ve Modi'nib bunu görmek isteyeceğini belirttiğini ifade etti.

'MÜTHİŞ BİR LİDER'

3 milyar dolarlık anlaşma sonrasında Trump, aşırı sağcı Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party - BJP) lideri Narendra Modi'nin ırkçı uygulamalrını görmezden geldi. Trump akla ziyan açıklamasında, Modi'yi "müthiş" bir lider ve Hindistan'ı "muazzam bir ülke" olarak nitelendirdi.

Trump açıklamasında, 'Dini özgürlükler hakkında konuştuk. Başbakan Modi, insanların Hindistan'da dini özgürlük sahibi olmasını istiyor. Geriye bakarsanız Hindistan dini özgürlükler için çok çalıştı.' dedi.

TERLETEN SORU

Basın toplantısında konuşan Trump'ın Irkçı Modi'ye övgüleri, bir soruyla kesildi.

Trump, 'Ziyaretiniz sırasında, şiddet olaylarını görüşüp tartıştınız mı?' sorusuna, 'Görüşmedik. Bunlar Hindistan'a kalmış.' şeklinde cevap verdi.

MÜSLÜMANLARA BASKILAR

Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet, geçtiğimiz seçimleri aşırı milliyetçi Modi'nin kazanmasıyla Pakistan'la yaşanan kriz, Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddenin iptali ve Yeni Vatandaşlık Yasası ile sistematik bir şekilde artıyor.

komşu ülkelerden zulüm gördüğü için gelen azınlıklara Hindistan vatandaşlığı vermeyi düzenleyen Vatandaşlık Yasası Değişikliği, Müslümanları kapsam dışında tutarak onların saf dışı edilmesinin bir yolu olarak görülüyor. Vatandaşlığa dini kriterler ekleyen değişikliğin ardından gündeme getirilmesi planlanan ve Müslümanları soylarının Hindistan’a dayandığını kanıtlamaya zorlayacak olan Ulusal Vatandaşlık Kaydı meselesinin ülkede milyonlarca Müslüman’ı “vatansız” statüsüne düşüreceğinin görülmesiyle, ülkenin 10 eyaletinde büyük bir protestoları başlattı.