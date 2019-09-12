26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6656
  • 6,2755
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Paris Ceza Mahkemesi, Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası verdi

Paris Ceza Mahkemesi, korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hassa bin Selman'a 10 ay tecilli hapis cezası verdi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bin Selman, Fransa'nın başkenti Paris'teki evinde, korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
 
Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Hassa bin Selman'ın şiddete başvurma ve şiddet olaylarına karışma suçlarından yargılandığı dava hakkında kararını verdi.
 
Mahkeme, Paris'teki evinde korumasına, evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Hassa bin Selman'ı 10 ay tecilli hapis ve 10 bin avro para cezasına çarptırdı.
 
Tesisatçıyı dövdüğü belirtilen korumaya da 8 ay tecilli hapis ve 5 bin avro para cezası verildi.
 
Hassa bin Selman'ın avukatı Emmanuel Moyne, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin söz konusu kararına itiraz edeceğini söyledi.
 
Tesisatçıyı, cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekmekle suçlayan Hassa bin Selman'ın duruşmaya katılmadığı belirtildi.
 
Hassa bin Selman'ın suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının polise verdiği ifadesinde Hassa Bin Selman'ın olay sırasında kendisi hakkında "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor." sözlerini sarf ettiği iddiasında bulunduğu aktarılmıştı.

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA