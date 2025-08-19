İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,893
  • EURO
    47,6751
  • ALTIN
    4360.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paris, Filistin için tek yürek oldu: Saint-Michel Meydanı'nda İsrail'e yaptırım çağrısı
Dünya

Paris, Filistin için tek yürek oldu: Saint-Michel Meydanı'nda İsrail'e yaptırım çağrısı

Paris'te düzenlenen mitingde yüzlerce kişi, Gazze'ye insani yardımın engellenmesine karşı çıkarak işgalci İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı. Göstericiler, “Açlığı silah olarak kullanmayın” mesajı verdi.

AA19 Ağustos 2025 Salı 21:15 - Güncelleme:
Paris, Filistin için tek yürek oldu: Saint-Michel Meydanı'nda İsrail'e yaptırım çağrısı
ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in açlığı dayattığı ve insani yardım girişini engellediği Gazze için destek mitingi yapıldı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS) çağrısı ile yüzlerce kişi Paris'teki Saint-Michel Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Gazze'deki soykırıma ve dayatılan kıtlığa son", "İsrail'e karşı yaptırım" sloganları attı.

İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların hayata geçirilmesini ve Gazze'den Fransa'ya öğrenci kabulünün yeniden başlatılması talebinde bulunan göstericiler, İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanmasına da karşı çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.