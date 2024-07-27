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Dünya

Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi ayağa kaldıran hata

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılışında Güney Koreli sporcuların Kuzey Koreli olarak tanıtılması, Seul yönetiminin tepkisine yol açtı.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Paris Olimpiyatları'nda Güney Kore'yi ayağa kaldıran hata
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Yonhap'taki habere göre, Paris Olimpiyatları'nın açılışında sporcuların geçit töreni sırasında Güney Kore, yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı.

Güney Kore Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, olaydan üzüntü duyulduğu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile konuyla ilgili görüşme talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, IOC'den yapılan yanlışlıkla ilgili yanıt vermesinin istendiği belirtilerek, "Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya hükümet düzeyinde güçlü bir şikayette bulunmasını da istedik. Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları Organizasyon Komitesinden benzer vakaların tekrarlanmasını önlemesini istedi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Güney Kore'nin Paris Olimpiyatları Misyon Şefi Jeong Gang-sun da ülkesinin protestosunu IOC'ye iletecek.

Fransızca alfabetik sıraya göre 153. ülke olarak geçit törenine katılan Kuzey Kore ise doğru şekilde tanıtıldı.

- IOC, ÖZÜR DİLEDİ

Bu arada IOC'nin Korece yayın yapan resmi X hesabındaki paylaşımında, "Açılış töreni sırasında Güney Kore delegasyonunun tanıtımında meydana gelen hata nedeniyle derin bir özür dilemek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Ancak IOC, henüz İngilizce sosyal medya hesabından özür yayımlamadı.

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