30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
Dünya

Paris Şehitler Sokağı'ında Filistin dayanışması: İsrail katil, Macron suç ortağı

Fransa'nın başkenti Paris'te, soykırımcı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, 9. bölgede bulunan Şehitler Sokağı'nda bir araya gelerek 'İsrail katil, Macron suç ortağı' sloganları attı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:51
Paris Şehitler Sokağı'ında Filistin dayanışması: İsrail katil, Macron suç ortağı
Filistin destekçileri, Paris'in 9. bölgesindeki Şehitler Sokağı'nda toplandı.

Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin'de barış" ve "Soykırımı durdurun, sessizlik öldürür" yazılı afişler taşıyan göstericiler, "Hepimiz Gazze'nin gazetecileriyiz" ve "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları attı.

Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki soykırıma son vermesini talep eden göstericiler, İsrail ordusunun bölgede Filistinli gazetecileri öldürmesine tepki gösterdi.

İnsani yardımın bölgeye girebilmesi için Gazze'nin giriş kapılarının açılmasını isteyen göstericiler, kıtlıkla mücadele eden Gazzelileri temsilen omuzlarında un çuvalları ve ellerinde boş tencereler taşıdı.

Gösteriye, yaşamını yitiren Gazzelileri temsil eden kefen ve maketler getirildi.

Gösteriyi organize edenler, Paris Emniyet Müdürlüğünden gelen talimat üzerine kefen ve maketleri kaldırmak zorunda kaldıklarını duyurdu. Kefen ve maketler kaldırıldıktan sonra yürüyüş başlayabildi.

"KITLIK, ASLA SAVAŞ SUÇU OLARAK KULLANILMAMALI"

Soyadını vermek istemeyen Hanane isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de muhteşem işler çıkaran tüm Filistinli gazetecileri desteklemek için gösteriye katıldığını söyledi.

Hanane, Gazze'de Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'le beraber 4 gazetecinin daha öldürülmesinin kalbine dokunduğunu dile getirerek, Şifa Hastanesi çevresindeki çadıra saldırarak bu gazetecileri öldüren İsrail'in, aynı anda birçok suç işlediğini vurguladı.

Gazze'deki kıtlığın bilinçli olarak organize edildiğini belirten Hanane, "Bu sona ermeli. Bunlar savaş suçları. Tüm uluslararası kurumlar buna tepki gösteriyor. Kıtlık, asla savaş suçu olarak kullanılmamalı." şeklinde konuştu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Magali isimli gösterici de Ekim 2023'ten bu yana Gazze için sokaklarda olduğunu ifade ederek, "Gazze'de yaşananlar kabul edilemez." dedi.

İsrail'in bir halkın tamamını yok etmekte olduğunu söyleyen Magali, Gazzelilerin kendi meşru topraklarında bulunduğunu kaydetti.

Magali, 1947'den bu yana Filistin halkının zulme uğradığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine rağmen farklı ülkelerin hava sahasından "özgürce" geçebilmesine tepki gösterdi.

