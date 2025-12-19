İSTANBUL 14°C / 7°C
Dünya

Paris-Washington hattında UCM krizi: Yargıçlara yaptırım kabul edilemez

Fransa, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin iki yargıcına yönelik yaptırım kararının ardından, mahkeme ve personeline dönük her türlü tehdit ve baskıcı adımı açık şekilde kınadığını duyurdu.

19 Aralık 2025 Cuma 18:46
Paris-Washington hattında UCM krizi: Yargıçlara yaptırım kabul edilemez
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris hükümetinin, ABD'nin UCM'nin iki yargıcına yönelik yeni yaptırımlar uyguladığını öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların ABD'nin daha önce UCM'nin 9 yargıcına yönelik aldığı yaptırımlara eklendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, Mahkemeye, personeline ve ona hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü tehdit ve baskıcı adımları kınıyor. Fransa, ABD'ye 6 Şubat 2025 başkanlık kararnamesini temel alarak alınan yaptırımları kaldırması çağrısında bulunuyor."

ABD'nin bu adımlarının, UCM ve kurucu metni Roma Statüsü'ne taraf 125 devlete yönelik bir ihlal teşkil ettiği kaydedilen açıklamada, bu yaptırımların ayrıca "yargı bağımsızlığı ilkesiyle" çeliştiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın söz konusu yaptırım kararına konu olan yargıçlarla dayanışma içinde olduğu, UCM ve personeline koşulsuz desteğini yinelediği belirtilerek, UCM ile personelinin cezasızlıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ortakları ve Roma Statüsü'ne taraf devletlerle beraber, UCM'nin ciddi suçların mağdurlarına yönelik adaleti sağlamak adına bağımsız ve adil bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için seferber olduğu vurgulandı.

ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine yönelik itirazları reddeden UCM Temyiz Dairesindeki iki yargıca yaptırım uygulama kararı almıştı.

