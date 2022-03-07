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Dünya

Paris'in en ünlü caddesinde koyun defilesi! Tam 2022 tane...

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı. Çiftçiler, 'koyun defilesiyle' hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 13:04 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 13:04
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Paris'te düzenlenen 58. Tarım Fuarı'nın kapanışı dolayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bearn kentinden gelen çiftçiler 2022 koyunun yanı sıra çoban köpekleri, çok sayıda büyükbaş hayvan ve atla Zafer Takı'na doğru yürüdü.

Başbakan Jean Castex ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başlattığı, Bearn kentinden müzisyen ve dansçıların da eşlik ettiği 500 metrelik korteji her yaştan çok sayıda Parisli izlemeye geldi.

Çocukların, kortej geçişinde koyun ve kuzuları sevmeye çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Çiftçiler, "koyun defilesiyle" hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

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