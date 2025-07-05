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Dünya

Paris'te binlerce kişi Gazze'ye ses oldu: Soykırım dursun

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sistematik katliamlarını sürdürüyor. Dünyanın gözü önünde yapılan soykırım birçok ülkeden tepki görmeye devam ediyor. Paris'te binlerce kişi Gazze için toplandı. Şehrin en işlek meydanlarında Filistin bayrakları açılarak 'Soykırım dursun' çağrıları yapıldı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Paris'te binlerce kişi Gazze'ye ses oldu: Soykırım dursun
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Filistin'i destekleyen derneklerin çağrısıyla binlerce kişi, kentin simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde ve omuzlarında Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla başkentin ünlü Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

"Paris'ten Gazze'ye direniş" sloganları atan eylemciler arasında, Filistin'i temsilen karpuz motiflerinin bulunduğu küpe ve çantalar takanlar da yer aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecileri öldürmesine tepki gösteren eylemciler, İsrail'i destekleyen markalara yönelik boykot çağrısında bulundu ve bölgeye insani yardım ulaşabilmesi için ablukanın kaldırılmasını talep etti.

Bir eylemcinin, "Filistin'in bir gün özgür olduğunu görmeyi düşlüyorum" yazılı tişörtle katıldığı yürüyüşte, bir diğer eylemci ise Gazze'de bebeklerin de hayatını kaybettiğine dikkati çekmek için kırmızı boyalı, kefenli oyuncak bebek taşıdı.

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