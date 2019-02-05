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Paris'te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

Paris'te 16. bölgede yer alan Erlanger caddesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Acil durum ekipleri, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 30 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

  • DHA
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, saat 01.00 sıralarında başlayan yangından etkilenen bazı kişiler, alevlerden kaçmak için yakındaki yapıların çatılarına atlamak zorunda kaldı ve itfaiye tarafından kurtarılmayı bekledi. Acil durum ekipleri çatıdan kurtarılan kişi sayısının 30 olduğunu belirtti.
 
Ayrıca, yanan binaya bitişik iki binanın önlem olarak tahliye edildiği ve yaklaşık 200 itfaiyecinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.
 
Paris savıcı da yangının çıkış nedeninin araştırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın bir parçası olarak da yangının çıktığı binada yaşayan bir kadının gözaltına alındığını bildirdi.
 
 

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