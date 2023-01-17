Paris'te elektrikli scooterlar için 2 Nisan'da referandum yapılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterların kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması için 2 Nisan'da referandum düzenlenecek. Paris halkının verdiği karara göre, sokaklarda bulunan elektrikli scooterler kaldırılacak ve kullanımı yasaklanacak. Referandum sonucundan şahıslara ait olan scooterlar değil yalnızca kiralama yapan şirketlere ait olan scooterlar etkilenecek.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, referandumda Paris sakinlerine "çok basit bir soru" sorulacağını belirterek, bu sorunun "Scooter kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz?" olduğunu açıkladı.

Öte yandan Paris'te faaliyet gösteren Lime, Dott ve Tier isimli 3 şirketin 15 bin scooterı bulunuyor ve söz konusu şirketlerin mart ayının sonunda belediye ile olan sözleşmeleri sona eriyor.