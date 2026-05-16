  • Haberler
  • Dünya
  • Paris'te Filistin bayrağı hazımsızlığı: 6 gözaltı
Dünya

Paris'te Filistin bayrağı hazımsızlığı: 6 gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nde, İsrail'in 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla Filistin bayrağı açan 6 kişi gözaltına alındı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:55
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Nekbe'nin 78. yılını anmak için dün "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" isimli grup, Eyfel Kulesi'nin birinci katında büyük bir Filistin bayrağı açtı.

Adı açıklanmayan emniyet yetkilisi, Filistin bayrağını açan 6 kişinin "koruma altındaki bir alana izinsiz giriş yaptıkları ve başkalarının hayatlarını tehlikeye attıkları" iddiasıyla gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan eylemcilerle ilgili savcılığa şikayet dilekçesi sunulacağı kaydedilirken, dilekçeyi kimin sunacağı belirtilmedi.

- TEPKİ

Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan, eylemcilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Hassan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, eski Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun Eyfel Kulesi'ni İsrail bayrağının renkleriyle aydınlattığı için gözaltına alınmadığını hatırlattı.

Hidalgo, belediye başkanı olarak görev yaparken, 7 Ekim 2023'teki olayların ardından Eyfel Kulesi'ne İsrail bayrağının renkleri yansıtılmıştı.

Eylül 2025'te de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma girişimine destek için Filistin ve İsrail bayrakları eş zamanlı Eyfel Kulesi'ne yansıtılmıştı.

