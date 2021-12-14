Paris'te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi

AA 14 Aralık 2021 Salı 15:43 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:43

Paris Hastaneleri Toplum Yardımı Genel Direktörü Martin Hirsch, katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde hastanelerin acil eylem planını uygulamaya koyduklarını belirtti.

Hirsch, diğer yandan hastane çalışanlarının tatil ihtiyacının farkında olduklarını ancak hemşire ve bakıcı personele 10 günlük Noel izinlerini 2 bin avro karşılığında ertelemelerini teklif ettiklerini söyleyerek tatil izinlerini zamanında kullanmak isteyen personel için gerekli ayarlamaları yapacaklarını kaydetti.

- RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA YARINDAN İTİBAREN KOVİD-19 AŞISI YAPILACAK

Diğer yandan Fransa'da 5-11 yaş grubundaki çocuklardan risk grubunda olanlara Kovid-19 aşısı yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Hükümet, Sağlık Yüksek Kurulunun onayının ardından hastalığı ağır geçirme riski taşıyan 5-11 yaşlarında yaklaşık 360 bin çocuk için aşı merkezlerinde yarından itibaren randevu açtı.

Bir sonraki aşamada sağlık açısında risk taşımayan çocuklar için Kovid-19 aşısı gönüllülük esaslı yapılacak.