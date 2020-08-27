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Dünya

Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:59
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