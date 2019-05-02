Paris’te şiddet Moskova’da coşku

COPLU MÜDAHALE

Fransa’da birçok kentte gösteri yapılması yasaklanırken polis, sendika üyeleri, siyasi partiler, Sarı yelekliler ve bazı aktivist ve işçilerin katıldığı yürüyüşlere biber gazıyla müdahale etti. Polise taş atan göstericiler bir kamyonetin camlarını kırıp kullanılamaz hale getirdi. Polis ise yakaladığı göstericilere copla müdahale etti.

PANAYIR HAVASINDA

Dünyanın 86 ülkesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rusya’da resmi bayram olarak kutlandı. Moskova’da meslek birlikleri, sendikalar tarafından haklarının iyileştirilmesi talebiyle çeşitli organizasyonlar ve yürüyüşler yaptı. Eğlence programları, panayırlar ve konserler düzenledi.