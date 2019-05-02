Paris’te şiddet Moskova’da coşku
Fransa’nın başkenti Paris’te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanırken en az 88 kişi gözaltına alındı. Rusya’nın başkenti Moskova’da ise ‘Bahar ve Emek Günü’ olarak kutlanan 1 Mayıs’a katılan 100 binden fazla kişi renkli görüntüler oluşturdu.
COPLU MÜDAHALE
Fransa’da birçok kentte gösteri yapılması yasaklanırken polis, sendika üyeleri, siyasi partiler, Sarı yelekliler ve bazı aktivist ve işçilerin katıldığı yürüyüşlere biber gazıyla müdahale etti. Polise taş atan göstericiler bir kamyonetin camlarını kırıp kullanılamaz hale getirdi. Polis ise yakaladığı göstericilere copla müdahale etti.
PANAYIR HAVASINDA
Dünyanın 86 ülkesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Rusya’da resmi bayram olarak kutlandı. Moskova’da meslek birlikleri, sendikalar tarafından haklarının iyileştirilmesi talebiyle çeşitli organizasyonlar ve yürüyüşler yaptı. Eğlence programları, panayırlar ve konserler düzenledi.
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