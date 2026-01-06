İSTANBUL 18°C / 12°C
6 Ocak 2026 Salı
Dünya

Paris'te Suriye-İsrail görüşmesi! İletişim mekanizması kurulacak

İsrail basınında, Paris'te ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen İsrail-Suriye görüşmelerinin ardından taraflar arasında istihbarat paylaşımını da içeren üçlü bir iletişim mekanizması kurulmasının kararlaştırıldığı öne sürüldü.

6 Ocak 2026 Salı 20:49
Paris'te Suriye-İsrail görüşmesi! İletişim mekanizması kurulacak
Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Paris'te ABD arabuluculuğuyla gerçekleşen İsrail ve Suriye görüşmeleri olumlu bir atmosferde geçti.

ABD-İsrail-Suriye arasında bir iletişim mekanizması kararlaştırıldı. Kurulacak mekanizma ile taraflar arasında istihbarat paylaşımı, askeri gerilimi azaltma, diplomatik ilişki ve ticari fırsatların değerlendirileceği ileri sürüldü.

ABD'nin yöneteceği iletişim mekanizmasının yanlış anlaşılmaları gidermek için "sorunları hemen ele alacağı" belirtildi.

Taraflar arasında ayrıca, "tıp, enerji, tarım" alanlarında görüşmelerin başlatılmasının kararlaştırıldığı ancak uygulamaya geçmesi için bir tarih belirlenmediği ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILIYOR?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kararlaştırılan Paris'teki görüşmelerde, İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmişti.

Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Suriye tarafınıysa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.

