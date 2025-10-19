Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirirken, müzenin bugün ziyaretçilere kapatıldığı duyuruldu.

Dünyanın en ünlü sanat müzelerinden biri olan Fransa'daki Louvre'de hırsız paniği yaşandı. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'te günde yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan ünlü Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleştiğini bildirdi. Dati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yaralanma bildirimi yok. Müze ekipleri ve polisle birlikte olay yerindeyim. Soruşturmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"MASKELİ ŞAHISLAR 9 PARÇA MÜCEVHER ÇALDI"

Fransız medyası, 3 maskeli şahsın, bu sabah müzenin açılış saatinden kısa bir süre sonra zorla içeri girdiğini ve 9 parça mücevher çaldığını bildirdi. Haberde, şahısların bir motosikletle kaçtığı aktarıldı.

Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu da dahil olmak üzere 35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamada ise "müzenin olağanüstü nedenlerden dolayı bugün kapalı kalacağı" bildirildi.

Müzeden herhangi bir şeyin çalınıp çalınmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

FRANSA'DAN LOUVRE AÇIKLAMASI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi'ne girdiğini bildirdi. Nunez, hırsızların bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandığını söyledi.

Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Fransız Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını aktardı.

Nunez, çalınan eşyaların ticari değerlerinin ötesinde, tarihi ve kültürel olarak hesaplanamaz bir değere sahip olduğunu ifade etti. Çalınan eşyaların kesin listesinin hazırlandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.

Fransız polisi, Louvre Müzesi'ne giden yolları kapattı.