İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Paris'te yere düştü, 9 saat kimse kaldırmadı: Hipotermi geçirerek öldü
Dünya

Paris'te yere düştü, 9 saat kimse kaldırmadı: Hipotermi geçirerek öldü

Fransa'nın başkenti Paris'te, geçen hafta sokakta düştükten 9 saat sonra hastaneye kaldırılan fotoğrafçı Rene Robert'in hipotermi geçirerek öldüğü belirlendi.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:57
ABONE OL

BFMTV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında oldukça kalabalık Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi.

Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.

Fotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.